Очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан пояснив різке зростання кількості хворих у столиці. За минулу добу у Києві зафіксували 686 випадків Covid-19.

За словами Рубана, збільшення кількості хворих пов’язане з поширенням інфекції у колективах і родинах. Люди запізно звертаються за медичною допомогою. Через це у лікарнях частіше діагностують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу.

– Сьогодні реанімації міста Києва завантажені на 60%, показники завантаження лікарень – 30-40%.

Тому очільник Держпродспоживслужби радить одразу за наявності ознак захворювання звертатися до лікарів.

Чи перейдуть школи у Києві та дистанційне навчання

Олег Рубан назвав умову, за якою школи у Києві перейдуть на дистанційне навчання. За словами Рубана, це станеться у разі збільшення кількості хворих на грип.

Якщо показники захворюваності будуть високими у класі, всі учні підуть на карантин або ізоляцію. Детальніше про дистанційне навчання у Києві читайте на Фактах ICTV.