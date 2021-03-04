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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Ситуація погіршується: в Україні за добу виявили 10 057 випадків коронавірусу

Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили загалом 1 374 762 випадки коронавірусу.

карантин в Україні

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 10 057 осіб, з яких госпіталізували – 3 271.

За минуло добу одужали понад 4,8 тис. пацієнтів, летальних випадків – 194.

За вчора понад 83 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 186 873;
  • летальних випадків – 26 591.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (868), а також Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 868 випадків;
  • Вінницька область – 827 випадків;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 384 випадки;
  • Донецька область – 280 випадків;
  • Житомирська область – 888 випадків;
  • Закарпатська область – 679 випадків;
  • Запорізька область – 180 випадків;
  • Івано-Франківська область – 776 випадків;
  • Київська область – 423 випадки;
  • Кіровоградська область – 93 випадки;
  • Луганська область – 53 випадки;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 483 випадки;
  • Полтавська область – 253 випадки;
  • Рівненська область – 202 випадки;
  • Сумська область – 297 випадків;
  • Тернопільська область – 457 випадків;
  • Харківська область – 442 випадки;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 357 випадків;
  • Черкаська область – 241 випадок;
  • Чернівецька область – 626 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.

статистика коронавірусу 4 березня

Станом на 3 березня в Україні було зафіксовано 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників. Було проведено 85 тис. тестувань.

Вакцинація в Україні

За три дні 100 тис. українців записалися у лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив очільник Міністерства  цифрової трансформації Михайло Федоров.

Можливість запису на вакцинацію діє з 1 березня. Це стало розробкою МОЗ та Міністерства цифрової трансформації, яке забезпечило технічну частину проекту.

Фото: Depositphotos

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