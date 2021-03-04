Станом на ранок четверга, 4 березня, в Україні виявили загалом 1 374 762 випадки коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 10 057 осіб, з яких госпіталізували – 3 271.
За минуло добу одужали понад 4,8 тис. пацієнтів, летальних випадків – 194.
За вчора понад 83 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 186 873;
- летальних випадків – 26 591.
Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (868), а також Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 868 випадків;
- Вінницька область – 827 випадків;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 384 випадки;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 888 випадків;
- Закарпатська область – 679 випадків;
- Запорізька область – 180 випадків;
- Івано-Франківська область – 776 випадків;
- Київська область – 423 випадки;
- Кіровоградська область – 93 випадки;
- Луганська область – 53 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 483 випадки;
- Полтавська область – 253 випадки;
- Рівненська область – 202 випадки;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 457 випадків;
- Харківська область – 442 випадки;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 357 випадків;
- Черкаська область – 241 випадок;
- Чернівецька область – 626 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Станом на 3 березня в Україні було зафіксовано 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників. Було проведено 85 тис. тестувань.
Вакцинація в Україні
За три дні 100 тис. українців записалися у лист очікування на вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Можливість запису на вакцинацію діє з 1 березня. Це стало розробкою МОЗ та Міністерства цифрової трансформації, яке забезпечило технічну частину проекту.