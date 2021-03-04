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Факти / Україна
Людмила Богданова |

У березні Україна отримає понад 2 млн доз вакцини AstraZeneca і Pfizer

У березні Україна очікує отримати понад 2 млн доз вакцини від коронавірусу. Постачання препаратів відбудеться завдяки глобальній ініціативі з розоділу вакцини Covax. Про це під час брифінгу 4 березня повідомив Денис Шмигаль – прем’єр-міністр України.

У березні Україна отримає понад 2 млн доз вакцини AstraZeneca і Pfizer

За контрактами, в Україну надійде 117 тис. доз препарату Pfizer/BioNtech. 1,5 млн доз вакцини AstraZenecа надішле фармацевтичний завод Serum Institute, що в Індії.

Ще 500 тис. доз препарату AstraZenecа Україна отримає від Covax.

Доповнюється…

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