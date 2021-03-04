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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

У переговорах з МВФ залишилося досягти згоди щодо п’яти пунктів – Шмигаль

У переговорах з Міжнародним валютним фондом залишилося досягти згоди щодо п’яти питань. Тому Україна розраховує на підписання угоди на рівні персоналу (staff level agreement) для виділення другого траншу stand-by до червня.

мвф

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Залишилося п’ять ключових пунктів в роботі з МВФ: зняти в кінці березня верхню межу ціни на газ у 6,99 грн/куб і узгодити макропоказники на 2022-2023 роки. Але є ще три ключових питання – судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя), закон про посилення кримінальної відповідальності за незаповнення декларації або заповнення її не належним чином, а також закон про НАБУ, – пояснив прем’єр.

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Також очільник уряду додав, що в України є час принаймні до березня, поки не закінчиться період фіксованої ціни газу для населення.

Але до червня потрібно щонайменше досягнути підписання угоди на рівні персоналу (staff level agreement).

Напередодні радник голови Офісу президента Тимофій Милованов припускав, що другий транш МВФ у розмірі $700 млн Україна може отримати до літа.

Але для цього потрібно виконати частину зобов’язань, зокрема вирішити проблеми з Вищою радою правосуддя, НАБУ та Конституційним судом.

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