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Факти / Україна
Марія Степанюк |

В Україні хочуть запустити захищений урядовий мобільний зв’язок

В Україні планують запустити захищений урядовий мобільний зв’язок.

Михайло Федоров

Про таку ініціативу розповів віце-прем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Ми хочемо у цьому році, разом із Держспецзв’язком, поліпшити якість урядового зв’язку, замінити старі жовті телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв’язку: розробити смартфони із захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв’язку, – повідомив Федоров.

За його словами, перші такі смартфони з’являться в Україні наприкінці 2021 року.

— Подібні рішення працюють у низці країн, є кілька вендорів, які пропонують це. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад, – зазначив він.

Федоров додав, що це питання наразі опрацьовують у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації.

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У лютому Михайло Федоров пояснив, у чому полягає проблема електронних виборів в Україні. На його думку, причина не у технології проведення, а в ментальності.

Для електронних виборів потрібна довіра людей цифровій державі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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