В Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу. Тому не виключено, що доведеться знову запроваджувати локдаун.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми щодня бачимо збільшення хворих на коронавірус. Тому необхідно констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні, – зазначив прем’єр-міністр на прес-конференції за результатами першого року роботи уряду.

Також Денис Шмигаль зазначив: щойно велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки, найімовірніше, доведеться повертатися до запровадження локдауну, як це було раніше.

Водночас він наголосив, що дуже б не хотілося цього робити, але не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує.

Крім того, прем’єр також допустив можливість початку четвертої і п’ятої хвилі пандемії і додав, що процес вакцинації в світі займе щонайменше два роки, протягом яких буде зберігатися необхідність дотримання маскового режиму.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що медична система України готова до третьої хвилі Covid-19. Але, на його думку, подолати її допоможе вакцинація населення.

Також він нагадав, що для лікування хворих на Covid-19 в Україні перепрофілювали 542 медичні заклади, збільшили кількість ліжко-місць до 69 500, з яких забезпечили киснем 59 471 ліжко.