Від дифтерії, поліомієліту та правця: Україна отримала вакцини для планових щеплень

Україна отримала вакцини для планових щеплень за календарем на суму близько 16 млн грн.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

– На складах держпідприємства Укрвакцина перебувають вантажі з вакциною для профілактики поліомієліту (700 тис. доз), профілактики дифтерії та правця (1,5 млн доз), профілактики кашлюка, дифтерії і правця (600 тис. доз), профілактики дифтерії та правця (300 тис. доз), – зазначила вона.

За словами Світлани Шаталової, усі препарати поставлять в регіони і наступного тижня вони стануть доступними для населення.

В Україні дорослі повинні робити усі щеплення, що й діти, але з інтервалом у декілька років. Зокрема, найголовніше щеплення, яке потрібно повторювати кожні 10 років, – від дифтерії та правця.

Тому якщо щеплення у дитинстві не робили, то необхідно зробити три ін’єкції для формування імунного захисту. Повний список обов’язкових вакцинацій для дорослих можна переглянути у нашому матеріалі.