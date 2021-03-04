Починаючи з 5 березня, Національний банк України підвищить облікову ставку до 6,5% з рівня 6%.

Показник залишався незмінним ще з 12 червня 2020 року.

Таким чином НБУ звернув увагу на прискорення інфляції на початку 2021 року.

– У січні зростання споживчих цін сягнуло 6,1% в річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку України, інфляція продовжила прискорення і в лютому, – йдеться у повідомленні.

Не менш важливу роль відіграє прогрес у переговорах з МВФ. За даними спеціалістів НБУ, завдяки цьому Україна зможе підтримувати міжнародні резерви на рівні близько $30 млрд.

Окремим фактором залишається пандемія коронавірусу, яка слугує одним із ключових ризиків для макрофінансової стабільності країни.