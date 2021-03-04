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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Всім рекомендую: Марцінків першим із міських голів вакцинувався від Covid-19

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вакцинувався від коронавірусу у прямому ефірі у Центральній міській клінічній лікарні.

Руслан Марцінків

Про це мер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

— Я дав публічну згоду на вакцинацію, бо вона виключно добровільна. Є залишкова вакцина і для того, щоб розвіяти сумніви, я вирішив вакцинуватись, – заявив перед щепленням Марцінків.

Марцінків щеплювався вакциною CoviShield, що була офіційно привезена до України.

Також міський голова Івано-Франківська рекомендував усім вакцинуватися, оскільки це єдиний та ефективний спосіб протидіяти коронавірусу.

— Я всім рекомендую вакцинуватися. Треба розуміти, що вакцинація це один з найефективніших методів боротьби з пандемією зараз, – сказав Марцінків.

Вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca стартувала в Україні 24 лютого.

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Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас. Згодом щепилися цією ж вакциною очільник МОЗ України Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський.

Станом на 4 березня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 9 568 осіб.

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