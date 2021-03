Ви не приватна особа з пивом: у Словаччині засудили прем’єра за “жарт” про Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович офіційно вибачився перед Україною за свої висловлювання щодо Закарпаття.

У своєму Twitter політик підкреслив, що Словаччина була і залишається другом України.

Свій “жарт” Матович назвав недоречним, а повагу до міжнародного права – обов’язковою для всіх.

Після слів вибачень прем’єр-міністр Словаччини відзначив офіційні сторінки президента Володимира Зеленського та голови МЗС Дмитра Кулеби.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина – твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba ????????????????

— Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021