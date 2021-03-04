Ви не приватна особа з пивом: у Словаччині засудили прем’єра за “жарт” про Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович офіційно вибачився перед Україною за свої висловлювання щодо Закарпаття.

У своєму Twitter політик підкреслив, що Словаччина була і залишається другом України.

Свій “жарт” Матович назвав недоречним, а повагу до міжнародного права – обов’язковою для всіх.

Після слів вибачень прем’єр-міністр Словаччини відзначив офіційні сторінки президента Володимира Зеленського та голови МЗС Дмитра Кулеби.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина – твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba ???????????????? — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

– Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую всіх українців за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля. Словаччина – твій друг.

Вибачення Ігоря Матовича було опубліковано 4 березня після 12.00 дня за київським часом. Ввечері 3 березня в своєму Facebook перед Україною вибачився міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Реакція ЗМІ та соцмереж

Преса Словаччини негативно відреагувала на скандал, пов’язаний з висловлюванням Ігоря Матовича про російську вакцину від коронавірусу Sputnik V та українське Закарпаття.

Журналісти видання Spectator зауважили, що у 2014 році Росія анексувала Крим та розв’язала тривалу війну на Сході України, яка забрала тисячі життів.

Словацькі користувачі соцмереж також не залишилися осторонь скандалу щодо Закарпаття.

Зокрема, більшість користувачів засудили “затяжне мовчання” прем’єр-міністра, звинувативши його в антиукраїнських поглядах.

– Якщо хтось не зрозумів, що він прем’єр-міністр країни, а не приватна особа з пивом у Модранці, то це справді сумно.

Водночас багато словаків подякували голові МЗС Івану Корчоку за свідому позицію та швидке реагування.

– Дякую за те, що ви намагаєтеся зробити все можливе професійно і виправити примітивну поведінку прем’єр-міністра. Вчора він опублікував вісім дописів у Facebook, і жоден з них не був присвячений нашим українським друзям.

Окрім цього, на скандал з Ігорем Матовичем відреагував і посол України в Словаччині: Юрій Мушка подав відповідний демарш до словацького МЗС.

Фото: Igor Matovic