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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Ви не приватна особа з пивом: у Словаччині засудили прем’єра за “жарт” про Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович офіційно вибачився перед Україною за свої висловлювання щодо Закарпаття.

Ви не приватна особа з пивом: у Словаччині засудили прем’єра за “жарт” про Україну

У своєму Twitter політик підкреслив, що Словаччина була і залишається другом України.

Свій “жарт” Матович назвав недоречним, а повагу до міжнародного права – обов’язковою для всіх.

Після слів вибачень прем’єр-міністр Словаччини відзначив офіційні сторінки президента Володимира Зеленського та голови МЗС Дмитра Кулеби.

– Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую всіх українців за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля. Словаччина – твій друг.

Вибачення Ігоря Матовича було опубліковано 4 березня після 12.00 дня за київським часом. Ввечері 3 березня в своєму Facebook перед Україною вибачився міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

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Реакція ЗМІ та соцмереж

Преса Словаччини негативно відреагувала на скандал, пов’язаний з висловлюванням Ігоря Матовича про російську вакцину від коронавірусу Sputnik V та українське Закарпаття.

Журналісти видання Spectator зауважили, що у 2014 році Росія анексувала Крим та розв’язала тривалу війну на Сході України, яка забрала тисячі життів.

Словацькі користувачі соцмереж також не залишилися осторонь скандалу щодо Закарпаття.

Ви не приватна особа з пивом: у Словаччині засудили прем’єра за “жарт” про Україну

Зокрема, більшість користувачів засудили “затяжне мовчання” прем’єр-міністра, звинувативши його в антиукраїнських поглядах.

– Якщо хтось не зрозумів, що він прем’єр-міністр країни, а не приватна особа з пивом у Модранці, то це справді сумно.

Водночас багато словаків подякували голові МЗС Івану Корчоку за свідому позицію та швидке реагування.

– Дякую за те, що ви намагаєтеся зробити все можливе професійно і виправити примітивну поведінку прем’єр-міністра. Вчора він опублікував вісім дописів у Facebook, і жоден з них не був присвячений нашим українським друзям.

Окрім цього, на скандал з Ігорем Матовичем відреагував і посол України в Словаччині: Юрій Мушка подав відповідний демарш до словацького МЗС.

Фото: Igor Matovic

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