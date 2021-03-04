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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро й долар трохи здешевшали: курс валют на 4 березня

Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

Долари, кредит МВФ

На четвер, 4 березня, НБУ встановив курс 27,85 грн/1$.

Ціна на євро, згідно з курсом на 4 березня, становить на 33,56 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на російський рубль і польський злотий трішки знизилася.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.03:

  • $1 – 27,85 грн;
  • €1 – 33,56 грн;
  • 1 польський злотий – 7,40 грн;
  • 10 російських рублів – 3,77 грн.

курс валют 4 березня

Міжнародні резерви НБУ

1 березня міжнародні резерви НБУ становили $28,6 млрд порівняно з $28,5 млрд на середину місяця й $28,8 млрд – на його початок.

Це вчетверо перевищує плановий обсяг платежів уряду й Національного банку за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в 2021 році ($7,2 млрд), зокрема на користь МВФ – $1,6 млрд.

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