На засіданні Ради 4 березня народні депутати 266 голосами ухвалили у першому читанні та за основу законопроект №3427, який передбачає внесення змін до закону про рекламу, які стосуються протидії дискримінації за ознакою статі.

У документі зокрема пропонується дати визначення, що таке дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі, а також посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

Ухвалення законопроекту є зобов’язанням України щодо виконання Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок та Угоди про асоціацію з ЄС.

Питання дискримінації актуальне у всьому світі. Нещодавно компанія Google зобов’язалася виплатити $3,8 млн у справі про дискримінацію за статевою ознакою. Під час перевірки Мінпраці США встановило, що співробітники чоловічої і жіночої статі, які займали посади програмних інженерів в декількох підрозділах компанії, отримували неоднакові зарплати.

У відомстві також повідомили про расову та гендерну дискримінацію під час працевлаштування.