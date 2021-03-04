В Україні запроваджують електронні трудові книжки, які дозволять автоматизувати призначення пенсії та з часом відмовитися від паперового документообігу.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі №1217-IX, який Верховна Рада ухвалила 5 лютого 2021 року.

Завдяки впровадженню електронних трудових книжок врегулюється облік праці працівників та автоматичне призначення пенсії за віком. Робітник зможе переглянути відомості щодо свого трудового стажу через особистий кабінет особи на сайті електронних послуг Пенсійного фонду України.

Таким чином планують поступово відмовитися від паперових трудових книжок. Передбачається п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

Після того як роботодавець внесе відомості про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, він зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівнику на руки під підпис.

Такі зміни зменшать витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності. Також усуваються можливі ризики й негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження та можливості фальсифікації відомостей.

Трудові книжки

Кабмін запропонував запровадити в Україні електронні трудові книжки у червні 2020 року. Тоді урядовці пояснили, що облік праці повинен відбуватися в електронному вигляді.

Але роботодавець зможе вносити інформацію і в паперову трудову за бажанням людини.