Вакцинація від коронавируса в Україні – СТАТИСТИКА на 5 березня

За добу в Україні щеплення від Covid-19 зробили 2 913 особам. Станом на 5 березня, загальна кількість провакцинованих становить 12 481 особа.

Найбліьшу кількість щеплень зроблено в Донецькій області – 280, найменшу в Чернівецькій – 17.

Кількість щеплених в регіонах за минулу добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 280 щеплень;

Донецька область – 270 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 80 щеплень;

Запорізька область – 50 щеплень;

Івано-Франківська область – 99 щеплень;

Київська область – 160 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 147 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

м. Київ – 80 щеплень;

Миколаївська область – 210 щеплень;

Одеська область – 140 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Рівненська область – 70 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 230 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 70 щеплень;

Хмельницька область – 110 щеплень;

Черкаська область — 70 щеплень;

Чернівецька область – 17 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Наразі всі провакциновані отримали лише першу дозу препарату AstraZeneca (Covishild).

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що комерційний ринок вакцин від коронавірусу з’явиться в Україні не раніше літа-осені 2021 року.

За його словами, в світі наразі не вистачає вакцин, а компанії-виробники вже уклали контракти з урядами країн до кінця року.

Фото: КМДА