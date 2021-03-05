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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

12 481 особа: скільки українців зробили щеплення від Covid-19

За добу в Україні щеплення від Covid-19 зробили 2 913 особам. Станом на 5 березня, загальна кількість провакцинованих становить 12 481 особа.

вакцинація від коронавірусу

Найбліьшу кількість щеплень зроблено в Донецькій області – 280, найменшу в Чернівецькій – 17.

Кількість щеплених в регіонах за минулу добу:

  • Вінницька область – 210 щеплень;
  • Волинська область – 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 280 щеплень;
  • Донецька область – 270 щеплень;
  • Житомирська область – 70 щеплень;
  • Закарпатська область – 80 щеплень;
  • Запорізька область – 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 99 щеплень;
  • Київська область – 160 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 147 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • м. Київ – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 210 щеплень;
  • Одеська область – 140 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Рівненська область – 70 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 230 щеплень;
  • Харківська область – 100 щеплень;
  • Херсонська область – 70 щеплень;
  • Хмельницька область – 110 щеплень;
  • Черкаська область — 70 щеплень;
  • Чернівецька область – 17 щеплень;
  • Чернігівська область – 80 щеплень.

Наразі всі провакциновані отримали лише першу дозу препарату AstraZeneca (Covishild).

Вакцинація від коронавируса в Україні – СТАТИСТИКА на 5 березня

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що комерційний ринок вакцин від коронавірусу з’явиться в Україні не раніше літа-осені 2021 року.

За його словами, в світі наразі не вистачає вакцин, а компанії-виробники вже уклали контракти з урядами країн до кінця року.

Фото: КМДА

Джерело: МОЗ

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