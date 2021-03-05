Вакцинація від коронавируса в Україні – СТАТИСТИКА на 5 березня

За добу в Україні щеплення від Covid-19 зробили 2 913 особам. Станом на 5 березня, загальна кількість провакцинованих становить 12 481 особа.
Найбліьшу кількість щеплень зроблено в Донецькій області – 280, найменшу в Чернівецькій – 17.
Кількість щеплених в регіонах за минулу добу:
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 60 щеплень;
- Дніпропетровська область – 280 щеплень;
- Донецька область – 270 щеплень;
- Житомирська область – 70 щеплень;
- Закарпатська область – 80 щеплень;
- Запорізька область – 50 щеплень;
- Івано-Франківська область – 99 щеплень;
- Київська область – 160 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 147 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- м. Київ – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 210 щеплень;
- Одеська область – 140 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Рівненська область – 70 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 230 щеплень;
- Харківська область – 100 щеплень;
- Херсонська область – 70 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Черкаська область — 70 щеплень;
- Чернівецька область – 17 щеплень;
- Чернігівська область – 80 щеплень.
Наразі всі провакциновані отримали лише першу дозу препарату AstraZeneca (Covishild).
Вакцинація в Україні
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що комерційний ринок вакцин від коронавірусу з’явиться в Україні не раніше літа-осені 2021 року.
За його словами, в світі наразі не вистачає вакцин, а компанії-виробники вже уклали контракти з урядами країн до кінця року.
Фото: КМДА