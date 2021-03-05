56% українців не мають заперечень щодо запровадження жорсткого локдауну, якщо захворюваність на коронавірус буде й далі збільшуватися. Про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 березня соціологічною групою Рейтинг.

Протилежної думки – 41% респондентів.

Водночас закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час карантину підтримують дві третини опитаних.

Однак майже 80% проти зупинки міжміського і міського громадського транспорту.

Основну відповідальність за проведення вакцинації в Україні 45% українців покладають на голову МОЗ, 22% – на президента, 10-11% – на Верховну Раду і головного санлікаря і 5% – на прем’єр-міністра.

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Соціологічна група Рейтинг 2-3 березня провела опитування серед населення України у віці від 18 років.

Загалом опитано 2,5 тис. респондентів методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу в Україні.

Він також не виключив повернення до жорсткого локдауну.

За його словами, це станеться, якщо більшість областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки.