8 березня – значення свята для українців та які подарунки вони готують

Більшість українців вважає 8 березня святом ніжності, краси та жіночності. Так відповіли 64% жінок і 45% чоловіків під час соцопитування з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Частина громадян назвала 8 березня – днем боротьби за права жінок (38% чоловіків і 28% жінок), а деякі – пережитком минулого (6% жінок і 19% чоловіків).

Більшість представниць прекрасної статі розглядають 8 березня як можливість відпочити (36,5%). Чоловіки ж вважають, що це нагода приділити більше уваги своїй обраниці (40%). Майже для 15% жінок і 8% чоловіків це звичайний день.

Майже половина опитаних планує дарувати на Міжнародний жіночий день квіти. І це влучний вибір, адже четвертина жінок очікує саме цей подарунок на свято.

Лідерами серед варіантів подарунків у чоловіків є також увага, романтична вечеря, можливість відпочити від хатніх справ, косметика, парфуми та прикраси.

Бажання жінок розподілилися так: квіти, увага чоловіка, відпочинок від домашньої роботи, романтична вечеря, подорож, ювелірні прикраси.

Подарунки на 8 березня – що хочуть і отримають жінки

Соцопитування проводилося соціологічною групою Gradus 1 березня, розмір вибірки – 750 респондентів. Учасники – жителі міст з населенням понад 50 тис. осіб віком від 18 років.

8 березня – сюрприз від Укрпошти

Укрпошта повідомила про сюрприз на честь свята 8 березня. З нагоди Міжнародного жіночого дня компанія запускає марки у стилі ню.

На них будуть зображені роботи українських художників, зокрема Тараса Шевченка. Ціна однієї марки – 9 грн.