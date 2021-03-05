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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Mobile в медійній інтернет-рекламі: як зріс ринок за 2020

За 2020 рік загальний обсяг інтернет-реклами в Україні склав 13,5 млрд грн – це на 7% більше у порівнянні з попереднім роком.

мобільний звязок

Комітет з питань інтернет-реклами оприлюднив результати дослідження обсягу інтернет-реклами в Україні за 2020 рік.

Частка mobile в медійній інтернет-рекламі за минулий рік значно зросла й сягнула 63,6%.

За даними дослідження, частка мобiльного платного пошуку за рік збільшилася незначно і склала 74%. У 2019-му цей показник був на рівні 73%.

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Mobile в медійній інтернет-рекламі

частка мобiльного платного пошуку

Заборона дискримінаційної реклами

На засіданні Верховної Ради 4 березня народні депутати ухвалили у першому читанні та за основу законопроект №3427, який передбачає внесення змін до закону про рекламу, які стосуються протидії дискримінації за ознакою статі.

У документі зокрема пропонується дати визначення, що таке дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі, а також посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

Джерело: Комітет з питань інтернет-реклами 

Фото: Depositphotos

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