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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Педан, Лижичко та Конюшок: відомі українці зробили щеплення від Covid-19

З метою популяризації вакцинації проти Covid-19 щеплення від коронавірусу зробили відомі українці та лікарі.

вакцина, вакцинація

Їх імунізували у прямому ефірі програми Право на владу.

З-поміж зірок вакцинувалися телеведучий Олександр Педан, співачка Руслана Лижичко, спортсмен Сергій Конюшок та ведуча Наталія Мосейчук.

Крім того, щеплення отримали лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, лікарі Олена Міхно, Віталій Соколов, Катерина Геля та Богдан Мельник.

Учасників акції вакцинували речовиною CoviShield, за процесом стежили спеціалісти. Після щеплення вони почувалися добре.

 

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Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

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Вакцинація в Україні

Щоб заохотити українців до вакцинації проти коронавірусу, щеплення зробив президент України Володимир Зеленський.

Імунізація в країні триває з 24 лютого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Право на владу

Фото: Depositphotos

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