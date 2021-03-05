Перед довгими вихідними напередодні 8 березня у п’ятницю, 5 березня 2021 року, у Києві утворилися затори, водії оцінили їх у 6 балів. Ближче до 18.00 пересування частиною вулиць столиці було ускладненим.
Згідно з картою, червоним та бордовим кольором були позначені більшість центральних вулиць міста та виїзди зі столиці.
Затори спостерігалися на Кільцевій дорозі (біля метро Теремки та на перетині з проспектом Леся Курбаса).
Також автомобілі повільно пересувалися проспектами Перемоги (біля метро Берестейська), Степана Бандери, Миколи Бажана (район метро Вирлиця), вулицями Стеценка, Семена Скляренка, Набережно-Луговою, Набережно-Рибальською, Набережному шосе та Гаванському мосту.
Завантаженим був і центр Києва. Затори утворилися на бульварах Дружби народів, Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулицях Антоновича, Васильківській, Короленківській та Хрещатику.
Вихідні на 8 березня
Через святкування Міжнародного жіночого дня у ці вихідні українці відпочиватимуь більше днів.
Свято подарує громадянам ще один вільний день.
Детальніше про вихідні на 8 березня читайте на Фактах ICTV.