Показники захворюваності на Covid-19 в Україні зростають щодня, пік епідемії очікується наприкінці квітня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, Україна вже вступила у третю хвилю поширення коронавірусу.

– Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній. Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону, орієнтовно – до кінця квітня, – наголосив Степанов.

Про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу в Україні напередодні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також не виключив запровадження жорсткого локдауну.

За його словами, це станеться, коли велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки.

Щмигаль також допустив можливість початку четвертої і п’ятої хвилі пандемії і додав, що процес вакцинації в світі займе щонайменше два роки.