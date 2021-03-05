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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується наприкінці квітня – МОЗ

Показники захворюваності на Covid-19 в Україні зростають щодня, пік епідемії очікується наприкінці квітня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

женщина в маске

За його словами, Україна вже вступила у третю хвилю поширення коронавірусу.

– Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній. Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону, орієнтовно – до кінця квітня, – наголосив Степанов.

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Про початок третьої хвилі епідемії коронавірусу в Україні напередодні заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також не виключив запровадження жорсткого локдауну.

За його словами, це станеться, коли велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки.

Щмигаль також допустив можливість початку четвертої і п’ятої хвилі пандемії і додав, що процес вакцинації в світі займе щонайменше два роки.

Фото: Depositphotos

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