Скільки буде коштувати вакцина проти Covid-19 у приватних клініках – прогноз Шмигаля

Комерційна ціна вакцин від коронавірусу для населення становитиме від 300 до 1 200 грн. Таку вартість прогнозує прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що наразі ціна цієї вакцини у виробника Pfizer коливається від $15 до $20. Але оскільки тривають випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, то за кілька місяців конкуренція буде дуже висока, що допоможе збалансувати ринок.

– Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1,2 тис. грн, то вакцина від Covid-19 буде в цих же межах, – припустив очільник уряду.

Водночас Денис Шмигаль не виключає, що ціна вакцини на комерційному ринку може становити €1 тис.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого. Вона відбуватиметься у п’ять етапів і є абсолютно безкоштовною.

Водночас, за прогнозом міністра охорони здоров’я Максима Степанова, комерційний ринок вакцин проти коронавірусу не з’явиться в Україні раніше літа-осені 2021 року.

Він пояснив, що компанії-виробники уклали угоди з урядами країн до кінця року. Крім того, наразі у світі не вистачає вакцин.