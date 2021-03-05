На 10 тис. вакцинацій від коронавірусу в Україні зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій, майже всі вони мали легку форму – це 1,2%.

Про це заявив з трибуни парламенту міністр охорони здоров’я Максим Степанов, представляючи звіт про виконання плану вакцинації населення від коронавірусної хвороби Covid-19.

Серед побічних реакцій він назвав почервоніння шкіри, підвищення температури, індивідуальні особливості, проте наголосив, що це відбувається і під час вакцинації від інших хвороб.

– За весь час вакцинації зафіксовано лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів. Проте за кілька днів вакциновану людину відпустили додому. Це медпрацівник, який вже наступного дня вийшов на роботу, – наголосив він.

За словами Степанова, нині вже 127 тис. українців записалися в чергу на вакцинацію, вони отримають щеплення до кінця року.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав протипоказання для проведення вакцинації сироваткою від AstraZeneca.

За його словами, це передусім підвищена чутливість до речовини вакцини, супутні захворювання, які супроводжуються лихоманкою, тромбоцитопенія або порушення згортання крові, а також ослаблений імунітет.