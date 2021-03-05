У Вінниці через складну ситуацію з коронавірусом для учнів загальноосвітніх шкіл міста весняні канікули розпочнуться 9 березня та триватимуть до 15 числа.
Про це повідомила директор Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
– Через епідемічну ситуацію ухвалено рішення розпочати весняні канікули на два тижні раніше, – зазначила Оксана Яценко.
За її словами, до навчання школярі повернуться 16 березня.
Карантин в Україні
З початку березня у низці регіонів України продовжує погіршуватися епідситуація.
Через це місцева влада посилює обмежувальні заходи. Таке рішення ухвалили у Закарпатській області, в окремих населених пунктах регіону планують запровадити додаткові карантинні обмеження.
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Джерело: Вінниця.info