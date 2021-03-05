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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

В Україні другий день поспіль понад 10 тис. випадків Covid-19

Станом на 5 березня в Україні зафіксовано 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіли 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 особам.

коронавірус,карантин, маска

Статистика коронавірусу на 5 березня

  • померли 26 763 пацієнти, за добу – 172;
  • подолали хворобу 1 191 022 українців, 4 149 – за останні 24 години;
  • проведено 7 062 386 ПЛР тестувань, за останню добу – 83 756.

Скільки хворих на Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Києві, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

  • м. Київ – +910;
  • Вінницька область – +816;
  • Волинська область – +277;
  • Дніпропетровська область – +497;
  • Донецька область – +334;
  • Житомирська область – +695;
  • Закарпатська область – +748;
  • Запорізька область – +163;
  • Івано-Франківська область – +737;
  • Київська область – +690;
  • Кіровоградська область – +69;
  • Луганська область – +50;
  • Львівська область – +646;
  • Миколаївська область – +209;
  • Одеська область – +372;
  • Полтавська область – +172;
  • Рівненська область – +198;
  • Сумська область – +238;
  • Тернопільська область – +394;
  • Харківська область – +566;
  • Херсонська область – +54;
  • Хмельницька область – +418;
  • Черкаська область – +204;
  • Чернівецька область – +561;
  • Чернігівська область – +137.

коронавірус 5 березня 2021

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Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні було зафіксовано 10 057 нових випадків коронавірусу. Понад три тис. осіб госпіталізували до лікарень.

Померли 194 людини, подолати хворобу вдалося 4,8 тис. українцям. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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