Станом на 5 березня в Україні зафіксовано 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіли 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 особам.
Статистика коронавірусу на 5 березня
- померли 26 763 пацієнти, за добу – 172;
- подолали хворобу 1 191 022 українців, 4 149 – за останні 24 години;
- проведено 7 062 386 ПЛР тестувань, за останню добу – 83 756.
Скільки хворих на Covid-19 у регіонах
Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Києві, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
- м. Київ – +910;
- Вінницька область – +816;
- Волинська область – +277;
- Дніпропетровська область – +497;
- Донецька область – +334;
- Житомирська область – +695;
- Закарпатська область – +748;
- Запорізька область – +163;
- Івано-Франківська область – +737;
- Київська область – +690;
- Кіровоградська область – +69;
- Луганська область – +50;
- Львівська область – +646;
- Миколаївська область – +209;
- Одеська область – +372;
- Полтавська область – +172;
- Рівненська область – +198;
- Сумська область – +238;
- Тернопільська область – +394;
- Харківська область – +566;
- Херсонська область – +54;
- Хмельницька область – +418;
- Черкаська область – +204;
- Чернівецька область – +561;
- Чернігівська область – +137.
Коронавірус в Україні
Минулої доби в Україні було зафіксовано 10 057 нових випадків коронавірусу. Понад три тис. осіб госпіталізували до лікарень.
Померли 194 людини, подолати хворобу вдалося 4,8 тис. українцям. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.