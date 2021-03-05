Станом на 5 березня в Україні зафіксовано 1 384 917 випадків коронавірусу. За добу захворіли 10 155 українців, зокрема 577 дітей та 345 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 355 особам.

Статистика коронавірусу на 5 березня

померли 26 763 пацієнти, за добу – 172;

подолали хворобу 1 191 022 українців, 4 149 – за останні 24 години;

проведено 7 062 386 ПЛР тестувань, за останню добу – 83 756.

Скільки хворих на Covid-19 у регіонах

Найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Києві, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

м. Київ – +910;

Вінницька область – +816;

Волинська область – +277;

Дніпропетровська область – +497;

Донецька область – +334;

Житомирська область – +695;

Закарпатська область – +748;

Запорізька область – +163;

Івано-Франківська область – +737;

Київська область – +690;

Кіровоградська область – +69;

Луганська область – +50;

Львівська область – +646;

Миколаївська область – +209;

Одеська область – +372;

Полтавська область – +172;

Рівненська область – +198;

Сумська область – +238;

Тернопільська область – +394;

Харківська область – +566;

Херсонська область – +54;

Хмельницька область – +418;

Черкаська область – +204;

Чернівецька область – +561;

Чернігівська область – +137.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні було зафіксовано 10 057 нових випадків коронавірусу. Понад три тис. осіб госпіталізували до лікарень.

Померли 194 людини, подолати хворобу вдалося 4,8 тис. українцям. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.