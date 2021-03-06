В Ужгороді з 7 березня введуть локдаун: список обмежень

У місті Ужгороді з 7 березня посилюють обмежувальні карантинні заходи.
Що буде заборонено під час локдауну
- робота закладів громадського харчування (крім адресного доставлення та замовлення на виніс);
- приймання відвідувачів в торгово-розважальних центрах, інших розважальних закладах;
- діяльність непродовольчих магазинів та ринків;
- приймання відвідувачів установами культури та проведення культурних масових заходів;
- приймання відвідувачів в спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Що дозволено під час локдауну
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин;
- торговельна діяльність з адресним доставленням замовлень;
- надання фінансових послуг, фінансових установ, операторів поштового зв’язку;
- медична і ветеринарна практика;
- діяльність АЗС (без зон харчування);
- діяльність з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого користування, перукарень і салонів краси за попереднім записом.
Джерело: Ужгородська міська рада