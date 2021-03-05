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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Засідання Верховної Ради 5 березня: онлайн-трансляція

Пленарне засідання Верховної Ради в п’ятницю, 5 березня, почнеться традиційно о 10.00 з Години запитань до уряду.

Верховная рада

Зокрема, народні депутати заслухають звіт міністра охорони здоров’я Максима Степанова про стан епідемії та вакцинації від Covid-19 в Україні.

Сьогодні парламент також розгляне ряд важливих законопроектів. На повторне друге читання виноситься закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України і зміни в закон Про забезпечення комерційного обліку природного газу (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників).

У першому читанні нардепи повинні проголосувати зміни в закон Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні, а також – в закон Про прокуратуру (щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури).

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Звіт Степанова та протидія інформаційній війні: порядок денний Ради на 5 березня

Верховна Рада 4 березня ухвалила у першому читанні і за основу законопроект №3427, який передбачає внесення змін до закону про рекламу, що стосуються протидії дискримінації за ознакою статі.

У документі пропонується дати визначення, що таке дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі, а також посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

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