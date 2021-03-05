Пленарне засідання Верховної Ради в п’ятницю, 5 березня, почнеться традиційно о 10.00 з Години запитань до уряду.

Зокрема, народні депутати заслухають звіт міністра охорони здоров’я Максима Степанова про стан епідемії та вакцинації від Covid-19 в Україні.

Сьогодні парламент також розгляне ряд важливих законопроектів. На повторне друге читання виноситься закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України і зміни в закон Про забезпечення комерційного обліку природного газу (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників).

У першому читанні нардепи повинні проголосувати зміни в закон Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні, а також – в закон Про прокуратуру (щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури).

Верховна Рада 4 березня ухвалила у першому читанні і за основу законопроект №3427, який передбачає внесення змін до закону про рекламу, що стосуються протидії дискримінації за ознакою статі.

У документі пропонується дати визначення, що таке дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі, а також посилити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та захист прав споживачів.