На розгляд Верховної Ради в п’ятницю, 5 березня, винесені ряд важливих законопроектів.
Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 з традиційної Години до уряду. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представить звіт про стан епідемії і вакцинації від Covid-19 в Україні.
Окрім того, у першому читанні парламент сьогодні розгляне зміни до закону Про телебачення і радіомовлення – щодо протидії інформаційній війні, а також внесення змін до закону Про прокуратуру.
Питання другого читання:
- Проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
- Внесення змін до деяких законів щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном.
- Зміни до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу).
- Внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.
Порядок денний Ради на 5 березня
На засіданні 4 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, який удосконалює порядок держконтролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.
Зокрема, місцева влада позбавляєтся права контролю за дотриманням законів про працю.