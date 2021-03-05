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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Звіт Степанова та протидія інформаційній війні: порядок денний Ради на 5 березня

На розгляд Верховної Ради в п’ятницю, 5 березня, винесені ряд важливих законопроектів.

Верховная Рада

Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 з традиційної Години до уряду. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представить звіт про стан епідемії і вакцинації від Covid-19 в Україні.

Окрім того, у першому читанні парламент сьогодні розгляне зміни до закону Про телебачення і радіомовлення – щодо протидії інформаційній війні, а також внесення змін до закону Про прокуратуру.

Питання другого читання:

  • Проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.
  • Внесення змін до деяких законів щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном.
  • Зміни до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу).
  • Внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Порядок денний Ради на 5 березня

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На засіданні 4 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, який удосконалює порядок держконтролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.

Зокрема, місцева влада позбавляєтся права контролю за дотриманням законів про працю.

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