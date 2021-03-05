На розгляд Верховної Ради в п’ятницю, 5 березня, винесені ряд важливих законопроектів.

Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 з традиційної Години до уряду. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов представить звіт про стан епідемії і вакцинації від Covid-19 в Україні.

Окрім того, у першому читанні парламент сьогодні розгляне зміни до закону Про телебачення і радіомовлення – щодо протидії інформаційній війні, а також внесення змін до закону Про прокуратуру.

Питання другого читання:

Проект закону про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Внесення змін до деяких законів щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном.

Зміни до закону Про забезпечення комерційного обліку природного газу (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу).

Внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Порядок денний Ради на 5 березня

На засіданні 4 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, який удосконалює порядок держконтролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення.

Зокрема, місцева влада позбавляєтся права контролю за дотриманням законів про працю.