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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

682 випадки за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 6 березня у Києві за добу виявили 682 нових випадків коронавірусу. З них госпіталізували до лікарень 120 пацієнтів. За весь період пандемії хворобу діагностували у 141 598 мешканців столиці.

карантин мужчина в маске

За останню добу захворіли:

  • 381 жінка (18 – 90 років);
  • 261 чоловік (18 – 92 років);
  • 40 дітей (21 дівчинка і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років).

За добу від ускладнень Covid-19 померли 18 людей, загальна кількість летальних випадків – 2 753. Подолали хворобу 96 287 киян, за останню добу одужали 138 осіб.

Найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському (107), Шевченківському (86) та Деснянському (85) районах.

коронавірус київ 6 березня

У попередній день, 5 березня, кількість хворих становила 910. Також 453 особи подолали вірус, а 17 людей померли.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Depositphotos

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