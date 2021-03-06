Станом на 6 березня у Києві за добу виявили 682 нових випадків коронавірусу. З них госпіталізували до лікарень 120 пацієнтів. За весь період пандемії хворобу діагностували у 141 598 мешканців столиці.
За останню добу захворіли:
- 381 жінка (18 – 90 років);
- 261 чоловік (18 – 92 років);
- 40 дітей (21 дівчинка і 19 хлопчиків від шести місяців до 17 років).
За добу від ускладнень Covid-19 померли 18 людей, загальна кількість летальних випадків – 2 753. Подолали хворобу 96 287 киян, за останню добу одужали 138 осіб.
Найбільше випадків зафіксовано у Дніпровському (107), Шевченківському (86) та Деснянському (85) районах.
У попередній день, 5 березня, кількість хворих становила 910. Також 453 особи подолали вірус, а 17 людей померли.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.