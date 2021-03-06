В Україні лише чверть громадян (24,1%) готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо буде така можливість.

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас, твердо заявили, що не будуть вакцинуватися аж 60,2% опитаних, ще 15,7% – не змогли відповісти на запитання.

Довідка. Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 23 лютого до 1 березня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1 207 респондентів зі 86 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Канада зареєструвала Covishield

Влада Канади офіційно зареєструвала для використання індійську вакцину від коронавірусу Covishield, яку купила Україна.

— Covishield отримав дозвіл на використання відповідно до Тимчасового розпорядження щодо імпорту, продажу та реклами ліків для використання у зв’язку з Covid-19. Як надзвичайний захід для забезпечення більш раннього доступу до вакцин у контексті глобальної пандемії, компанія Verity Pharmaceuticals Inc. наразі пропонує флакони та коробки з вакцинами, марковані загальною назвою продукту та інформацією, – йдеться у заяві канадського уряду.

Канадський уряд замовив 2 млн доз вакцини Covishield.

Вакцина призначена для активної імунізації осіб віком від 18 років для профілактики коронавірусної хвороби. Також вказується, що Covishield має таку ж схему показань та вакцинації, як вакцина AstraZeneca.

Більше про вакцину Covishield, її характеристику та ефективність читайте у матеріалі Фактів ICTV.