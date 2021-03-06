Голови Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій мають забезпечити киснем не менше 80% ліжок, передбачених для госпіталізації хворих на Covid-19.

Таким є доручення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Очільники областей та столиці мають повідомити про виконання до Кабміну протягом тижня.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Закарпатська область – одна з небагатьох областей, де не забезпечили 80% перепрофільованих ліжок під Covid-19 із централізованим постачанням кисню або кисневими концентратами.

Сьогодні в регіоні цей показник становить 66%. Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Комісія доручила голові Закарпатської ОДА, де 8 березня почне діяти червоний рівень епіднебезпеки, забезпечити дотримання відповідних обмежувальних заходів та проаналізувати причини зростання захворюваності в області. У разі необхідності голова ОДА має ухвалити кадрові рішення.

Зони адаптивного карантину в Україні

6 березня Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину в Україні. До помаранчевої зони потрапили місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

У червоній зоні карантину залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.