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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Причин переводити Київ до червоної зони немає — Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і наразі причин переведення столицю в червону зону немає.

Причин переводити Київ до червоної зони немає — Ляшко

Про це він заявив під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

— За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і поки причин переведення столиці в червону зону немає, – йдеться у повідомленні Кабміну.

6 березня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину, за яким Київ потрапив до помаранчевої зони.

Столиця України потрапила до помаранчевої зони через перевищення показника госпіталізацій – станом на 6 березня він складає 60,2 на 100 тис. населення при нормі 60.

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Окрім столиці України, до помаранчевої зони також віднесли дев’ять областей.

Більше про адаптивний карантин, та які обмеження діють у кожній зоні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Урядовий портал

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