У Львові розгорнуть два госпіталі для Covid-хворих

Кількість інфікованих на коронавірус в Україні продовжує зростати, у декількох містах ухвалили рішення ввести локдаун. Через погіршення епідемічної ситуації у Львові планують розгорнути два тимчасові госпіталі для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Наразі у лікарнях Львова є 1,3 тис. місць для хворих на Covid-19, з яких 418 вже зайняли. Також місто може розгорнути 265 резервних ліжок, з яких 250 будуть у місцевих лікарнях та ще 15 – у пологовому відділенні.

У міській раді Львова прогнозують, що через два чи три тижні у місті може не залишитися вільних ліжок. Через це у місті розгорнуть два тимчасові госпіталі та збільшать денний стаціонар з інших захворювань у поліклініках.

– Ми проведемо міську комісію, на якій прийматимемо ці рішення. Наразі вони потребують деталізації, — зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

В Ужгороді вводять локдаун

У місті Ужгороді з 00.00 7 березня посилюють обмежувальні карантинні заходи та вводять локдаун, під час якого діятиме низка заборон. Однак поки не відомо, коли закінчиться локдаун в Ужгороді.

Представники влади міста затвердили додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в Ужгороді. Зокрема, під час локдауну забороняється робота кафе, ресторанів, торговельних центрів та інших розважальних закладів. Також у місті діятимуть обмеження на проведення всіх масових заходів.

Джерело: Міський штаб Львова