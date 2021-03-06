Через погіршення ситуації та кількості інфікованих коронавірусною інфекцією низка областей перевели дітей у школах на дистанційне навчання.

Через збільшення кількості інфікованих осіб всім освітнім закладам Львівщини (окрім закладів дошкільної освіти та спецзакладів) рекомендують перейти на дистанційний режим навчання з 9 березня. Також школярів можуть відправити на канікули вже з 15 березня.

У Вінницькій області учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня.

В Одесі учнів 5-11 класів з 15 до 19 березня переведуть на дистанційне навчання, а з 22 до 26 березня відправлять на канікули. Для класів початкової школи також можуть організувати дистанційне навчання, але лише за рішенням батьків та вчителя.

Також дистанційне навчання запровадили у областях, що потрапили до червоної зони карантину: Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Житомирській областей.

6 березня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину.

До помаранчевої зони віднесли дев’ять областей та Київ. Ще чотири області залишаються у червоній, а решта – у жовтій.