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Факти / Україна
Людмила Богданова |

За добу 9 144 українців захворіли на коронавірус, майже третину госпіталізовано

Станом на 6 березня в Україні за добу зафіксовано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 563 дитини та 299 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам.

коронавірус у світі

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

  • померли 26 919, за добу – 156;
  • одужали 1 194 373 пацієнтів, за добу – 3 351;
  • проведено тестувань 7 101 358, за добу – 81 333.

Скільки хворих на Covid-19 у регіонах

Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.

  • м. Київ – +682;
  • Вінницька область – +714;
  • Волинська область – +195;
  • Дніпропетровська область – +488;
  • Донецька область – +193;
  • Житомирська область – +749;
  • Закарпатська область – +665;
  • Запорізька область – +188;
  • Івано-Франківська область – +676;
  • Київська область – +595;
  • Кіровоградська область – +47;
  • Луганська область – +35;
  • Львівська область – +531;
  • Миколаївська область – +337;
  • Одеська область – +375;
  • Полтавська область – +112;
  • Рівненська область – +198;
  • Сумська область – +194;
  • Тернопільська область – +357;
  • Харківська область – +522;
  • Херсонська область – +62;
  • Хмельницька область – +376;
  • Черкаська область – +143;
  • Чернівецька область – +522;
  • Чернігівська область – +188.

Доповнюється…

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