За добу 9 144 українців захворіли на коронавірус, майже третину госпіталізовано

Станом на 6 березня в Україні за добу зафіксовано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 563 дитини та 299 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам.

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

померли 26 919, за добу – 156;

одужали 1 194 373 пацієнтів, за добу – 3 351;

проведено тестувань 7 101 358, за добу – 81 333.

Скільки хворих на Covid-19 у регіонах

Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.

м. Київ – +682;

Вінницька область – +714;

Волинська область – +195;

Дніпропетровська область – +488;

Донецька область – +193;

Житомирська область – +749;

Закарпатська область – +665;

Запорізька область – +188;

Івано-Франківська область – +676;

Київська область – +595;

Кіровоградська область – +47;

Луганська область – +35;

Львівська область – +531;

Миколаївська область – +337;

Одеська область – +375;

Полтавська область – +112;

Рівненська область – +198;

Сумська область – +194;

Тернопільська область – +357;

Харківська область – +522;

Херсонська область – +62;

Хмельницька область – +376;

Черкаська область – +143;

Чернівецька область – +522;

Чернігівська область – +188.

Доповнюється…