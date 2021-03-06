За добу 9 144 українців захворіли на коронавірус, майже третину госпіталізовано

Станом на 6 березня в Україні за добу зафіксовано 9 144 нових випадків коронавірусу, зокрема захворіли 563 дитини та 299 медичних працівників. Госпіталізація знадобилася 3 309 особам.
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
- померли 26 919, за добу – 156;
- одужали 1 194 373 пацієнтів, за добу – 3 351;
- проведено тестувань 7 101 358, за добу – 81 333.
Скільки хворих на Covid-19 у регіонах
Найбільше хворих на коронавірус за добу зафіксовано у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714) та Івано-Франківській (676) областях.
- м. Київ – +682;
- Вінницька область – +714;
- Волинська область – +195;
- Дніпропетровська область – +488;
- Донецька область – +193;
- Житомирська область – +749;
- Закарпатська область – +665;
- Запорізька область – +188;
- Івано-Франківська область – +676;
- Київська область – +595;
- Кіровоградська область – +47;
- Луганська область – +35;
- Львівська область – +531;
- Миколаївська область – +337;
- Одеська область – +375;
- Полтавська область – +112;
- Рівненська область – +198;
- Сумська область – +194;
- Тернопільська область – +357;
- Харківська область – +522;
- Херсонська область – +62;
- Хмельницька область – +376;
- Черкаська область – +143;
- Чернівецька область – +522;
- Чернігівська область – +188.
Доповнюється…