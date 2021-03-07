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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Чемпіонат Європи з легкої атлетики: українка Бех-Романчук завоювала золото

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук виборола золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики, який триває в польському Торуні.

Чемпіонат Європи_Марина Бех-Романчук

Українка стала кращою в стрибках у довжину.

Під час останньої, п’ятої, спроби українка показала кращий результат сезону в світі – 6,92 м.

Медаль Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи стала першою для України. Срібним призером стала Малайка Міхамбо з Німеччини, бронза дісталась представниці Швеції Хадді Саньї.

Змагання триватимуть у Торуні до 7 березня.

Срібло на етапі Кубку світу з біатлону

6 березня українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль у спринті на восьмому етапі Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто.

30-річна українка закрила всі десять мішеней та посіла другу сходинку на п’єдесталі. Джиму випередила лише представниця Норвегії Тіріль Екхофф. Детальніше про срібло на етапі Кубку світу з біатлону читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НОК

Фото: НОК

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