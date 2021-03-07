Українська спортсменка Марина Бех-Романчук виборола золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики, який триває в польському Торуні.

Українка стала кращою в стрибках у довжину.

Під час останньої, п’ятої, спроби українка показала кращий результат сезону в світі – 6,92 м.

Медаль Марини Бех-Романчук на чемпіонаті Європи стала першою для України. Срібним призером стала Малайка Міхамбо з Німеччини, бронза дісталась представниці Швеції Хадді Саньї.

Змагання триватимуть у Торуні до 7 березня.

????????????Блискуча перемога Марини Бех-Романчук!!!! Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики і одразу ЗОЛОТО. В останній спробі наша стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук показує кращий результат сезону в світі 6м92см. Вітаємо і пишаємося!!!???????? ????@EuroAthletics pic.twitter.com/o6sYpRAEvy — НОК України (@OlympicUA) March 6, 2021

Срібло на етапі Кубку світу з біатлону

6 березня українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль у спринті на восьмому етапі Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто.

30-річна українка закрила всі десять мішеней та посіла другу сходинку на п’єдесталі. Джиму випередила лише представниця Норвегії Тіріль Екхофф. Детальніше про срібло на етапі Кубку світу з біатлону читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НОК

Фото: НОК