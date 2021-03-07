У Міжнародний жіночий день 8 березня Нова пошта працюватиме, але за дещо зміненим графіком.

Зокрема, відділення та адресна доставка Нової пошти працюватимуть за графіком роботи суботи – до 15.00, 17.00 або 18.00 залежно від відділення.

Детальний графік роботи кожного відділення можна переглянути за допомогою спеціального сервісу Нової пошти за посиланням. Для цього потрібно обрати місто і ввести номер відділення, яке вас цікавить, після чого ви дізнаєтеся його графік роботи на 8 Березня.

Вихідні у березні

У березні 2021 року українці відзначатимуть одразу декілька святкових дат. Але додатковий вихідний буде тільки в один із таких днів.

Загалом у першому весняному місяці буде 22 робочих дні. А скільки відпочиватимуть українці в березні – дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта