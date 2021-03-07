В Україні зростає кількість госпіталізацій через коронавірусу, Укрзалізниця призупиняє висадку і посадку пасажирів, а у США нагадали, скільки доз вакцини потрібно робити, щоб препарат показав свою ефективність – головні новини про коронавірус станом на 7 березня читайте у матеріалі.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca. Станом на ранок 7 березня щеплення отримали 17 037 українців. За минулу добу мобільні бригади вакцинували 1 279 людей.

Лідером за кількістю щеплень залишається Донецька область, де вакцинувалися уже 1 940 жителів.

Водночас кількість госпіталізацій через коронавірус в Україні зросла. Станом на 7 березня цей показник перевищує норму, яка становить менше 60 госпіталізацій на 100 тис. населення, у восьми регіонах. Серед них Київ, Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Хмельницька і Чернівецька області.

А от у Закарпатській області Укрзалізниця призупиняє висадку і посадку пасажирів через те, що регіон потрапив у червону зону карантину. До 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод виїхати або ж дістатися у Закарпатську область. Після 8 числа зробити це буде неможливо, як і придбати нові квитки у регіон.

Тим часом науковці США нагадали, що одна доза вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer та Moderna не захистить імунітет людини від хвороби. Тому для дієвості препарату необхідно робити дві ін’єкції.

Коронавірус в Україні

7 березня в Україні підтвердили ще 7 167 випадків коронавірусу, від початку епідемії їх зафіксували вже 1 401 228.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Від початку епідемії одужали 1 196 520 українців, померли 27 022 хворих.