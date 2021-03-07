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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Скільки Київ перебуватиме в помаранчевій зоні карантину – терміни

Київ 6 березня потрапив до червоної зони адаптивного карантину і перебуватиме там найближчі два місяці.

карантин в україні

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів начальник управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, в цей період посилюється контроль над суб’єктами господарювання всіх сфер бізнесу, з урахуванням того, що в Україні виявили британський штам, який вражає молодь 20-40 років.

– Тому акцент щодо дотримання профілактичних протиепідемічних заходів буде робитися саме на ці категорії населення. Що стосується наступного тижня, щодо березневих свят – ми, на жаль, будемо заходи обмежувати, – зазначив Рубан.

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6 березня Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину, за яким 9 областей та Київ потрапив до помаранчевої зони.

У червоній зоні карантину залишаються: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта областей – у жовтій зоні.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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