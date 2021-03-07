У Києві до вечора 8 березня прогнозують пориви вітру до 45 км/год., тому приспустили головний прапор України, встановлений на столичних пагорбах.

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

За його словами, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку, тому прапор приспустили – до покращення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, у Києві до вечора 8 березня пориви вітру сягатимуть до 45 км/год., тому полотно піднімуть на флагштоці вже після 18.00.

На сьогодні прапор України у Києві є найбільшим в країні. Висота флагштоку сягає майже 90 м, а важить він 32 тонни.

Розмір полотнища самого прапора – 16 на 24 метри.