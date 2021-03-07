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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Києві головний прапор України приспустили через вітер

У Києві до вечора 8 березня прогнозують пориви вітру до 45 км/год., тому приспустили головний прапор України, встановлений на столичних пагорбах.

Прапор України в Києві

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

За його словами, пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку, тому прапор приспустили – до покращення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, у Києві до вечора 8 березня пориви вітру сягатимуть до 45 км/год., тому полотно піднімуть на флагштоці вже після 18.00.

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На сьогодні прапор України у Києві є найбільшим в країні. Висота флагштоку сягає майже 90 м, а важить він 32 тонни.

Розмір полотнища самого прапора – 16 на 24 метри.

Джерело: КМДА

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