Станом на ранок неділі, 7 березня, в Україні підтвердилося 1 401 228 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 7 167 осіб, з яких госпіталізували – 3 956.
Одужало за вчора понад 2,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 103.
Традиційно для вихідних, за минулу добу було здійснено лише 46,3 тис. тестувань.
Карантин в Україні
Згідно з постановою Кабміну, зони адаптивного карантину в Україні змінюються щотижня, залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.
Починаючи з наступного тижня, у червоній зоні карантину залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Регіонів, що увійшли до помаранчевої зони, різко побільшало – це Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.
Решта регіонів опинилися у жовтій зоні каратину.