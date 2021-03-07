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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 7 167 випадків коронавірусу за добу, кількість госпіталізацій зростає

Станом на ранок неділі, 7 березня, в Україні підтвердилося 1 401 228 випадків коронавірусу.

В Україні 7 167 випадків коронавірусу за добу, кількість госпіталізацій зростає

За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 7 167 осіб, з яких госпіталізували – 3 956.

Одужало за вчора понад 2,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 103.

Традиційно для вихідних, за минулу добу було здійснено лише 46,3 тис. тестувань.

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Карантин в Україні

Згідно з постановою Кабміну, зони адаптивного карантину в Україні змінюються щотижня, залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Починаючи з наступного тижня, у червоній зоні карантину залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Регіонів, що увійшли до помаранчевої зони, різко побільшало – це Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта регіонів опинилися у жовтій зоні каратину.

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