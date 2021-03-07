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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу лише 1 279 осіб

Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується. Станом на ранок неділі, 7 березня, щеплення від небезпечного вірусу отримали 17 037 українців.

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу лише 1 279 осіб

За минулу добу мобільні бригади прищепили 1 279 осіб.

Лідером за кількістю щеплень залишається Донецька область, там вакцинувалися уже 1 940 осіб.

Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні за добу

  • Дніпропетровська область – 50 щеплень;
  • Донецька область – 470 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 30 щеплень;
  • Київська область – 110 щеплень;
  • Кіровоградська область – 40 щеплень;
  • Луганська область – 120 щеплень;
  • Львівська область – 40 щеплень;
  • Миколаївська область – 9 щеплень;
  • Одеська область – 60 щеплень;
  • Рівненська область – 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 140 щеплень;
  • Херсонська область – 20 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 щеплень;
  • Черкаська область – 100 щеплень.
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Коронавірус в Україні

Станом на 7 березня в Україні зафіксували 7 167 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 401 228  українців.

За добу кількість летальних випадків зросла до 103, госпіталізація знадобилася 3 956 пацієнтам.

Також за вчорашній день було здійснено 46,3 тис. тестувань. Більш детально про коронавірус в Україні дізнавайтеся у матеріалі Фактів ICTV.

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