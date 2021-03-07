Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується. Станом на ранок неділі, 7 березня, щеплення від небезпечного вірусу отримали 17 037 українців.

За минулу добу мобільні бригади прищепили 1 279 осіб.

Лідером за кількістю щеплень залишається Донецька область, там вакцинувалися уже 1 940 осіб.

Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні за добу

Дніпропетровська область – 50 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 30 щеплень;

Київська область – 110 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 40 щеплень;

Миколаївська область – 9 щеплень;

Одеська область – 60 щеплень;

Рівненська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 140 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 100 щеплень.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 березня в Україні зафіксували 7 167 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 401 228 українців.

За добу кількість летальних випадків зросла до 103, госпіталізація знадобилася 3 956 пацієнтам.

Також за вчорашній день було здійснено 46,3 тис. тестувань. Більш детально про коронавірус в Україні дізнавайтеся у матеріалі Фактів ICTV.