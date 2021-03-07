Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується. Станом на ранок неділі, 7 березня, щеплення від небезпечного вірусу отримали 17 037 українців.
За минулу добу мобільні бригади прищепили 1 279 осіб.
Лідером за кількістю щеплень залишається Донецька область, там вакцинувалися уже 1 940 осіб.
Статистика вакцинації від коронавірусу в Україні за добу
- Дніпропетровська область – 50 щеплень;
- Донецька область – 470 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 30 щеплень;
- Київська область – 110 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 120 щеплень;
- Львівська область – 40 щеплень;
- Миколаївська область – 9 щеплень;
- Одеська область – 60 щеплень;
- Рівненська область – 30 щеплень;
- Тернопільська область – 140 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень;
- Черкаська область – 100 щеплень.
Коронавірус в Україні
Станом на 7 березня в Україні зафіксували 7 167 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли 1 401 228 українців.
За добу кількість летальних випадків зросла до 103, госпіталізація знадобилася 3 956 пацієнтам.
Також за вчорашній день було здійснено 46,3 тис. тестувань. Більш детально про коронавірус в Україні дізнавайтеся у матеріалі Фактів ICTV.