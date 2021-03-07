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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Вандали облили могилу Бандери у Мюнхені невідомою речовиною

На могилі Степана Бандери у Мюнхені знову стався зухвалий акт вандалізму – її облили невідомою речовиною.

Могила Бандери в Мюнхені

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Український дипломат закликав поліцію Німеччини знайти і покарати винних.

– Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики, – написав посол, не уточнивши, про кого саме йдеться.

 

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У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу Степана Бандери у Мюнхені. Її відновили в листопаді.

Проте у 2015-му та 2018 році тут сталося ще кілька актів вандалізму.

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