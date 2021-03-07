На могилі Степана Бандери у Мюнхені знову стався зухвалий акт вандалізму – її облили невідомою речовиною.

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Український дипломат закликав поліцію Німеччини знайти і покарати винних.

– Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики, – написав посол, не уточнивши, про кого саме йдеться.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ???? Огидні покидьки облили її невідомою речовиною Закликаєм ????????поліцію знайти і покарати винних ‼️ Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу Степана Бандери у Мюнхені. Її відновили в листопаді.

Проте у 2015-му та 2018 році тут сталося ще кілька актів вандалізму.