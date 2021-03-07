Запис на вакцинацію допоможе отримати Covid-паспорт у разі його введення – Шмигаль

Запис на щеплення від Covid-19 за допомогою порталу або додатку Дія допоможе отримати українцям паспорт вакцинації, якщо його введуть.
У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження про щеплення проти Covid-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані паспорти вакцинації, – зазначив він.
Також прем’єр нагадав, що з 1 березня в Україні можна записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. За перші п’ять днів послугою скористалися понад 155 тис. українців.
Записатися на вакцинацію від Covid-19 можна кількома способами, зокрема через мобільний додаток Дія або через портал. Послуга є абсолютно безкоштовною і займає близько двох хвилин часу.
Як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: Денис Шмигаль