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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Запис на вакцинацію допоможе отримати Covid-паспорт у разі його введення – Шмигаль

Запис на щеплення від Covid-19 за допомогою порталу або додатку Дія допоможе отримати українцям паспорт вакцинації, якщо його введуть.

вакцинація від коронавірусу

У цьому запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження про щеплення проти Covid-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані паспорти вакцинації, – зазначив він.

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Також прем’єр нагадав, що з 1 березня в Україні можна записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу. За перші п’ять днів послугою скористалися понад 155 тис. українців.

Записатися на вакцинацію від Covid-19 можна кількома способами, зокрема через мобільний додаток Дія або через портал. Послуга є абсолютно безкоштовною і займає близько двох хвилин часу.

Як записатися на вакцинацію від Covid-19 через Дію – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Pixabay

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