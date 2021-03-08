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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

4 області – у червоній зоні, 9 – у помаранчевій: яка ситуація з Covid-19 в Україні

Станом на ранок 8 березня 2021 року вже у дев’яти областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

карантин в Україні

Вони потрапили до помаранчевої зони карантину, йдеться у звіті МОЗ.

Водночас поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

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Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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