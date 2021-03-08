Президент Володимир Зеленський привітав українок із Міжнародним жіночим днем 8 березня. Привітання глава держави опублікував у Twitter.

– Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини! Мрійте, створюйте, надихайте й надихайтеся, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтесь такими ж прекрасними. Із Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня! – написав очільник країни.

Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини! Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтеся, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтесь такими ж прекрасними. З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня! pic.twitter.com/kHQaClo6eE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2021

Привітання з 8 Березня від українських зірок

Із Міжнародним жіночим днем 8 березня українок привітали Потап, Олександр Педан, Сергій Притула, Макс Барських та Євгеній Кошовий.

Привітання з 8 Березня від українських зірок читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський