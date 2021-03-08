Культурну та інформаційну політику країни, а також розвиток туристичної галузі обговорять представники влади та експерти під час форуму Україна 30. Культура, медіа, туризм.

Захід розпочнеться 9 березня у Києві та триватиме три дні.

У форумі візьме участь президент України Володимир Зеленський, представники Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради та експерти.

Під час заходу відбудеться обговорення культурної та інформаційної політики держави, підійматимуться питання захисту свободи слова та протидії пропаганді.

Однією з тем стане розвиток туристичної галузі в Україні, реалізація проектів Велика реставрація та Туристичні магніти.

Форуми в Україні

Уже кілька тижнів поспіль в Україні проходять всеукраїнські форуми, присвячені різним темам.

Минулого тижня обговорювалися зміни у правовій сфері країни.

Детальніше про проведення форумів Україна 30 читайте на Фактах ICTV.