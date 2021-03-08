Ситуація з коронавірусом у Закарпатській області значно погіршилася, через що вже наприкінці цього тижня регіон може зіштовхнутися з колапсом медичної системи.

В області фіксується дефіцит кисневих балонів у лікарнях, повідомив під час брифінгу 8 березня у Закарпатській ОДА головний лікар обласної клінічної лікарні ім. А. Новака Юрій Яцина.

– Щодня у нашій установі використовують 25-30 кисневих балонів, вранці у нас залишалося лише п’ять. Цього вистачить до 16.00 і не більше. І що мені з цим робити? – зазначив Юрій Яцина.

Спікер закликав мешканців регіону дотримуватися карантинних обмежень.

– Просто одягніть маску, дотримуйтеся дистанції – це не так важко! Допоможіть нам, тому що наприкінці тижня у нас буде колапс, – додав Юрій Яцина.

Коронавірус в Україні

Після лютневого затишшя в Україні у березні погіршилася епідситуація.

У кількох регіонах фіксують збільшення кількості хворих, з-поміж них – Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

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Джерело: Закарпатська ОДА