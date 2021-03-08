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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання паспортів вакцинації

Україна спільно з Ізраїлем обговорюють взаємне визнання сертифікатів або паспортів вакцинації. Однак виникли труднощі зі сторони Ізраїлю.

Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання паспортів вакцинації

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі одного з українських телеканалів.

Посол повідомив, що сьогодні, 8 березня, українська та ізраїльська сторони обговорили це питання. За його словами, Ізраїль поки не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують в Україні.

– Сьогодні були переговори щодо взаємного визнання паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається схвалювати, – зазначив посол.

Ізраїль послабив карантин

З 7 березня Ізраїль послабив карантин та скасував більшість протиепідемічних обмежень, які вводили раніше через пандемію коронавірусу.

Зокрема, для відвідування відкрили ресторани, кафе, місця для проведення заходів, атракціони та готелі. Ізраїль повертається до звичайного життя, проте в країні так само діятимуть штрафи до $ 1,5 тис. за порушення протиепідемічних заходів.

Фото: Depositphotos

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