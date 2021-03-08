В Україні зафіксовано 5 572 нових випадки Covid-19 станом на ранок 8 березня. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 2 136 інфікованим.
За весь час пандемії інфікувалися 1 406 800 українців.
Одужало за вчора 1 734 особи, 106 людей не змогли подолати хворобу.
За добу зробили 23 227 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101.
За весь час пандемії в Україні одужало 1 198 254 особи, 27 128 людей померли. Усього зробили 7 141 341 тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 286 випадків;
- Вінницька область – 578 випадків;
- Волинська область – 83 випадки;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 92 випадки;
- Житомирська область – 570 випадків;
- Закарпатська область – 307 випадків;
- Запорізька область – 58 випадків;
- Івано-Франківська область – 508 випадків;
- Київська область – 351 випадок;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 507 випадків;
- Миколаївська область – 220 випадків;
- Одеська область – 298 випадків;
- Полтавська область – 94 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 139 випадків;
- Тернопільська область – 236 випадків;
- Харківська область – 184 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 166 випадків;
- Черкаська область – 86 випадків;
- Чернівецька область – 447 випадків;
- Чернігівська область – 40 випадків.
Зони адаптивного карантину в Україні
6 березня Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину в Україні, за яким 9 областей та Київ потрапив до помаранчевої зони.
У червоній зоні карантину залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта областей – у жовтій зоні.