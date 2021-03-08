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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

За добу на коронавірус захворіли 5 572 українців, майже половину госпіталізували

В Україні зафіксовано 5 572 нових випадки Covid-19 станом на ранок 8 березня. Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Госпіталізація знадобилася 2 136 інфікованим.

коронавірус

За весь час пандемії інфікувалися 1 406 800 українців.

Одужало за вчора 1 734 особи, 106 людей не змогли подолати хворобу.

За добу зробили 23 227 тестувань. Зокрема, методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101.

За весь час пандемії в Україні одужало 1 198 254 особи, 27 128 людей померли. Усього зробили 7 141 341 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 286 випадків;
  • Вінницька область – 578 випадків;
  • Волинська область – 83 випадки;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 92 випадки;
  • Житомирська область – 570 випадків;
  • Закарпатська область – 307 випадків;
  • Запорізька область – 58 випадків;
  • Івано-Франківська область – 508 випадків;
  • Київська область – 351 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 507 випадків;
  • Миколаївська область – 220 випадків;
  • Одеська область – 298 випадків;
  • Полтавська область – 94 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 139 випадків;
  • Тернопільська область – 236 випадків;
  • Харківська область – 184 випадки;
  • Херсонська область – 34 випадки;
  • Хмельницька область – 166 випадків;
  • Черкаська область – 86 випадків;
  • Чернівецька область – 447 випадків;
  • Чернігівська область – 40 випадків.

Зони адаптивного карантину в Україні

6 березня Міністерство охорони здоров’я оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину в Україні, за яким 9 областей та Київ потрапив до помаранчевої зони.

У червоній зоні карантину залишаються Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта областей – у жовтій зоні.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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