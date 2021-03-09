Англійська повинна бути другою мовою в Україні – Данілов

Україна повинна більш активно вивчати англійську мову, щоб убезпечитись від мовної війни, яку почала Росія.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм.

За його словами, протягом 30 років українці не визначили українську мову як первинну й основну мову незалежності. Також за ці роки суспільство не збагнуло важливості англійської, яка повинна бути другою мовою в країні для того, щоб убезпечитись від атак РФ.

Данілов наголосив, що багато українських політиків та президентів загравали з російською мовою, копаючи під себе яму. Внаслідок чого Росія зараз на повну використовує мовне питання у війні з країною.

Секретар РНБО вважає, що Україна може захистити себе, активно запроваджуючи англійську мову.

— Знання англійської мови є запорукою незалежності нашої держави. Англійську мову мають вчити з дитячого садочка та школи.

Він підкреслив, що хоча наразі англійську багато вивчають, однак мало знають та користуються.

Данілов повідомив, що коли суспільство зможе вільно користуватись англомовними виданнями, тоді питання мовної війни поступово зникатиме.

Натомість президент Володимр Зеленський заявив, що в Україні є одна державна мова, закріплена в Конституції – українська. Тому мовне питання нині не на часі, оскільки рідна мова повністю захищена державою.